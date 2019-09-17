Война на Донбассе: погибший и двое раненых, 5 обстрелов в течение суток

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Вторник, 17 сентября 2019, 20:25

За сутки один военнослужащий Вооруженных сил погиб во время выполнения боевого задания, двое военных из состава Объединенных сил получили ранения.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Боевики совершили 5 обстрелов, применив минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Оккупанты обстреляли окрестности Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Железного, Новотошковского.

Под Железным велся обстрел из ручного противотанкового гранатомета.

16 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня - два военнослужащих из состава ОС получили ранения.

15 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, для ОС обошлось без потерь.

Украинская правда

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