Война на Донбассе: погибший и двое раненых, 5 обстрелов в течение суток
За сутки один военнослужащий Вооруженных сил погиб во время выполнения боевого задания, двое военных из состава Объединенных сил получили ранения.
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Боевики совершили 5 обстрелов, применив минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Оккупанты обстреляли окрестности Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Железного, Новотошковского.
Под Железным велся обстрел из ручного противотанкового гранатомета.
16 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня - два военнослужащих из состава ОС получили ранения.
15 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, для ОС обошлось без потерь.
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