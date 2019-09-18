Тейлор заявив про можливість запровадження нових санкцій проти Росії

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що існуючих санкції проти Росії недостатньо, а США може застосувати ряд інших методів впливу на країну-агресора.

Джерело: інтерв’ю Тейлора грузинському "Першому каналу"

Деталі: За його словами, мета санкцій - зробити болісно Росії, щоб припинити її агресивні дії.

Наразі існують більш широкі санкції, які міжнародна спільнота може запровадити проти Росії. Вони можуть стосуватись оборонного, енергетичного, фінансового секторів. Крім цього, можливо ввести обмеження проти більшої кількості людей, щоб вони не могли отримати візу, заморозити їх цінні папери.

Пряма мова: "Санкцій проти Росії недостатньо, оскільки протягом цього часу ми не побачили, щоб росіяни покидали Донбас чи Крим.

Одна з найсильніших санкцій, яку ми ще не застосовували щодо Росії, і Росія це добре знає, це її виключення з міжнародної фінансової системи. Це буде руйнівним для країни. Ми ніколи цього не робили, але в разі ще одного агресивного кроку, це можна буде використати. Ця санкція - плата для Путіна."

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