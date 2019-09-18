Тейлор заявил о возможности введения новых санкций против России

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что существующих санкции против России недостаточно, а США может применить ряд других методов воздействия на страну-агрессора.

Источник: интервью Тейлора грузинском "Первому каналу"

Детали: По его словам, цель санкций - сделать болезненно России, чтобы прекратить ее агрессивные действия.

Сейчас существуют более широкие санкции, которые международное сообщество может ввести против России. Они могут касаться оборонного, энергетического, финансового секторов. Кроме этого, возможно ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, заморозить их ценные бумаги.

Прямая речь: "Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым.

Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении России, и Россия это хорошо знает, это ее исключение из международной финансовой системы. Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция — плата для Путина."

Напомним: