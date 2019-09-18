В ООН закликали знайти 52 мільйони доларів для Донбасу
Середа, 18 вересня 2019, 07:41
ООН звернулась до донорів з проханням знайти 52 мільйони доларів до початку зими для забезпечення найбільш критичних гуманітарних потреб на Сході України.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника генсека ООН Стефана Дюжарріка
Деталі: На 2019 рік, у рамках плану гуманітарного реагування ООН, Україні потрібно 162 мільйони доларів. Наразі на загальні фінансові потреби знайдено лише 32% від потрібної суми.
За словами речника, близько 16 мільйонів доларів будуть виділені на допомогу жертвам мінування та розмінування територій до початку зими. Він наголосив, що приблизно 2 мільйони людей живуть на замінованих та забруднених територіях, що перебувають під контролем України.
Нагадаємо:
- У лютому 2019 року в ООН створили об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні і закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти жителям Донбасу, які страждають від війни.