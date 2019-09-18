В ООН закликали знайти 52 мільйони доларів для Донбасу

ООН звернулась до донорів з проханням знайти 52 мільйони доларів до початку зими для забезпечення найбільш критичних гуманітарних потреб на Сході України.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речника генсека ООН Стефана Дюжарріка

Деталі: На 2019 рік, у рамках плану гуманітарного реагування ООН, Україні потрібно 162 мільйони доларів. Наразі на загальні фінансові потреби знайдено лише 32% від потрібної суми.

За словами речника, близько 16 мільйонів доларів будуть виділені на допомогу жертвам мінування та розмінування територій до початку зими. Він наголосив, що приблизно 2 мільйони людей живуть на замінованих та забруднених територіях, що перебувають під контролем України.

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