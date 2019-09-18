В ООН призвали найти 52 миллиона долларов для Донбасса

ООН обратилась к донорам с просьбой найти 52 миллиона долларов до начала зимы для обеспечения наиболее критических гуманитарных нужд на Востоке Украины.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика

Детали: В 2019 году, в рамках плана гуманитарного реагирования ООН, Украине нужно 162 миллионов долларов. Сейчас на общие финансовые потребности найдено только 32% от нужной суммы.

По словам представителя, около 16 миллионов долларов будут выделены на помощь жертвам минирования и разминирование территорий до начала зимы. Он отметил, что примерно 2 миллиона человек живут на заминированных и загрязненных территориях, находящихся под контролем Украины.

Напомним: