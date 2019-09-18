Поліція розкрила вбивство головного рекламника Київського метро

Затримані у вересні на Київщині члени банди вчинили принаймні два гучних замовних убивства.

Джерело: МВС

Дослівно: "У вересні в межах слідчих і оперативних дій правоохоронці затримали сімох підозрюваних, організаторів і виконавців замовних вбивств топменеджера компанії Caparol і начвідділу реклами управління оренди і реклами КП "Київський метрополітен", їм оголошено підозри".

Деталі: Затриманих підозрюють у резонансному вбивстві в 2016 році директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного. Також вони можуть бути причетні до вбивства начальника відділу реклами столичного метрополітену, скоєного в січні 2019 року у Києво-Святошинському районі.

Зазначається, що у вересні кримінальна поліція, слідчі, спецпризначенці спільно з прокуратурою Київщини провели 21 обшук.

Правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси, грошові кошти, документи, жорсткі диски та інше. Затримали сімох підозрюваних, організаторів та виконавців. Їм оголошені підозри за створення злочинної організації та скоєння двох умисних убивств, вчинених на замовлення. Максимальне покарання – довічне ув’язнення.

Пряма мова начальника управління поліції Київської області Андрія Нєбитова: "Впевнений, це не останні раніше скоєні злочини на їхньому рахунку, як і не останні затримання у цих кримінальних провадженнях. Беззаперечно – це титанічний труд правоохоронців".

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