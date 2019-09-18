Задержанные в сентябре в Киевской области члены банды совершили по крайней мере два громких заказных убийства.

Источник: МВД

Дословно: "В сентябре в рамках следственных и оперативных действий правоохранители задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топменеджеров компании Caparol и начальника отдела рекламы КП" Киевский метрополитен ", им объявлены подозрения".

Детали: Задержанных подозревают в резонансном убийстве в 2016 году директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного. Также они могут быть причастны к убийству начальника отдела рекламы столичного метрополитена, совершенного в январе 2019 года в Киево-Святошинском районе.

Отмечается, что в сентябре криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевской области провели 21 обыск.

Правоохранители изъяли оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств, совершенных по заказу. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Прямая речь начальника управления полиции Киевской области Андрея Небытова: "Уверен, это не последние ранее совершенные преступления на их счету, как и не последние задержания в этих уголовных производствах. Безусловно – это титанический труд правоохранителей".

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