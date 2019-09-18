До Києва 18 вересня прийшла метеорологічна осінь, літо тривало більше 4 тижнів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції обсерваторії останнім літнім днем було 17 вересня, коли середньодобова температура перевищувала +15°С. 18 числа середньодобова температура буде нижчою за цю величину, отже до Києва прийшла метеорологічна осінь".

Деталі: У середу вранці температура повітря у Києві опустилась нижче +10°С і за прогнозом Українського гідрометцентру день буде прохолодним.

Метеорологічне літо у столиці, яке розпочалось 13 травня, завершилось 17-го вересня і загалом тривало 127 днів, тобто більше чотирьох місяців. Загалом за літо було 23 дні зі спекою, вищою за +30°С.

Водночас повідомляється, що після різкого похолодання киян очікує на наступному тижні потепління, яке називають "бабиним літом".

За спостереженнями метеорологів, найдовше літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.