"Бабье лето" придет уже на следующей неделе – метеорологи

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Среда, 18 сентября 2019, 14:09

В Киев 18 сентября пришла метеорологическая осень, лето длилось более 4 недель.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции обсерватории последним летним днем ​​было 17 сентября, когда среднесуточная температура превышала +15° С. 18 числа среднесуточная температура будет ниже этой величины, следовательно в Киев пришла метеорологическая осень".

Детали: В среду утром температура воздуха в Киеве опустилась ниже 10° С и по прогнозу Украинского гидрометцентра день будет прохладным.

Метеорологическое лето в столице, которое началось 13 мая, завершилось 17-го сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев. Всего за лето было 23 дня с жарой, выше +30° С.

В то же время сообщается, что после резкого похолодания киевлян ожидает на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом".

По наблюдениям метеорологов, самым долгим лето было в 2012 году – оно длилось 166 дней.

Украинская правда

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Темы: погода


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