"Бабье лето" придет уже на следующей неделе – метеорологи
В Киев 18 сентября пришла метеорологическая осень, лето длилось более 4 недель.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Дословно: "По данным наблюдений метеостанции обсерватории последним летним днем было 17 сентября, когда среднесуточная температура превышала +15° С. 18 числа среднесуточная температура будет ниже этой величины, следовательно в Киев пришла метеорологическая осень".
Детали: В среду утром температура воздуха в Киеве опустилась ниже 10° С и по прогнозу Украинского гидрометцентра день будет прохладным.
Метеорологическое лето в столице, которое началось 13 мая, завершилось 17-го сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев. Всего за лето было 23 дня с жарой, выше +30° С.
В то же время сообщается, что после резкого похолодания киевлян ожидает на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом".
По наблюдениям метеорологов, самым долгим лето было в 2012 году – оно длилось 166 дней.
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