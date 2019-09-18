"Був екшн" – поліція розповіла деталі розстрілу чиновника на Запоріжжі

Заступник голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитро Кириллов, якого розстріляли вранці 18 вересня біля будівлі селищної ради, помер під час надання медичної допомоги, поліція розглядає кілька версій убивства.

Джерело: брифінг голови Нацполіції Сергія Князєва.

Пряма мова: "Відомо трошки більше, ніж вам розповімо. Відомо, що вогнепальне поранення отримав громадянин Кирилов Дмитро, 1977 року народження. Від отриманих вогнепальних поранень він помер під час надання медичної допомоги".

"Робочих версій декілька. Вони пов’язані з його особистим життям, його комерційною діяльністю тощо. Політичної версії, враховуючи його політичну діяльність, зокрема, те, що він депутат місцевої ради, наразі у слідства немає".

"Був такий екшин: злочинець з місця події тікав, використовуючи автомобіль, який потом знайшли спаленим, є очевидці, що бачили, як горів автомобіль".

Деталі: Наразі, за його словами, в області введена "поліцейська операція відповідного рівня".

Тіло Кириллова направили на судмедрозтин, який до вечора має встановити характер вогнепальних поранень, їх кількість та яке з них спричинило смерть.

Також поліції відомі прикмети злочинця від очевидців.

Правоохоронці вилучили та передали експертам зброю, яка може бути знаряддям убивства. Але наразі достеменно невідомо, з якої саме зброї – короткоствольної чи довгоствольної – убили Кириллова і чи вилучили саме знаряддя злочину чи якусь іншу зброю.

Що було раніше: 18 вересня в смт. Якимівка Запорізької області вбили заступника голови Якимівської об'єднаної територіальної громади Дмитра Кириллова.