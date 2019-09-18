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"Был экшн" – полиция рассказала детали расстрела чиновника на Запорожье

Среда, 18 сентября 2019, 14:15

Заместитель председателя Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрий Кириллов, которого расстреляли утром 18 сентября у здания поселкового совета, умер во время оказания медицинской помощи, полиция рассматривает несколько версий убийства.

Источник: брифинг председателя Нацполиции Сергея Князева.

Прямая речь: "Известно чуть больше, чем вам расскажем. Известно, что огнестрельное ранение получил гражданин Кириллов Дмитрий, 1977 года рождения. От полученных огнестрельных ранений он скончался во время оказания медицинской помощи".

"Рабочих версий несколько. Они связаны с его личной жизнью, его коммерческой деятельностью и тому подобное. Политической версии, учитывая его политическую деятельность, в частности, то, что он депутат местного совета, пока у следствия нет".

"Был такой экшн: преступник с места происшествия бежал, используя автомобиль, который потом нашли сожженным, есть очевидцы, которые видели, как горел автомобиль".

Детали: Сейчас, по его словам, в области введена "полицейская операция соответствующего уровня".

Тело Кириллова направили на вскрытие, которое к вечеру должно установить характер огнестрельных ранений, их количество и какое из них повлекло смерть.

Также полиции известны приметы преступника от очевидцев.

Правоохранители изъяли и передали экспертам оружие, которое может быть орудием убийства. Но пока неизвестно, с какой именно оружия – короткоствольного или длинноствольного – убили Кириллова и изъяли ли именно орудие преступления или какое-то другое оружие.

Что было раньше: 18 сентября в пгт. Акимовка Запорожской области убили заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Ирина Балачук, УП
Темы: Запорожская областьубийствополиция
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