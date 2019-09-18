Після бунту нардепів "Слуга народу" переписує скандальний законопроект

Після скандалу у "Слузі народу" депутати почали доопрацювати законопроект про заборону вільно обирати фракцію.

Джерело: коментар представників фракції "Слуга народу" Українській правді

Деталі: Йдеться про законопроект №1038, який передбачає запровадження імперативного мандату в Раді.

Пряма мова:

"Деякі групи категорично відмовлялися у будь-якому вигляді розглядати цей законопроект. Там чати розривалися, сварки були жахливі, коли з‘явився ще один законопроект - №1045 - і депутатів про нього ніхто не повідомляв", - сказав один зі співрозмовників видання.

"Більшість хочуть, щоб закон про імперативний мандат взагалі відкликали. Але, щоб погасити вогонь, ми домовилися з Арахамією (Давид, голова фракції СН – ред.), що його ніхто не буде зараз виносити. Взамін з кожної з 15-ти груп висувають по одному представнику і всі вони разом доопрацьовуватимуть законопроект. Без доопрацювань нічого в залі не з‘явиться", - зазначив інший впливовий співрозмовник у фракції.

Передісторія:

Депутати "Слуги народу" висловили велике незадоволення проектом закону №1038 про внесення змін до закону про статус народного депутата, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження до фракції партії, від якої вони обиралися, та також за припинення членства у такій фракції.

Депутати заявили, що цим законом Офіс президента та керівництво партії хочуть зробити з них "абсолютно ручних тваринок".

Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект 1038 планують зняти з розгляду.

Наразі у ВР зареєстровані 2 законопроекти №1038 та №1045-1, які передбачають позбавлення мандату депутата, якщо той не увійшов до фракції партії, від якої обирався, чи яка його висувала, або вийшов з фракції.

Що було раніше:

Раніше імперативний мандат працював у випадку виключно списочників (як це було у 2016 році, коли з'їзд партії БПП "Солідарність" ухвалив рішення відібрати депутатські мандати у Миколи Томенка та Єгора Фірсова, які вийшли з фракції БПП), а на мажоритарників це правило не поширювалося.