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После бунта нардепов "Слуга народа" переписывает скандальный законопроект

Среда, 18 сентября 2019, 14:17
После бунта нардепов Слуга народа переписывает скандальный законопроект

После скандала в "Слуге народа" депутаты начали дорабатывать законопроект о запрете свободно выбирать фракцию.

Источник: комментарий представителей фракции "Слуга народа" Украинской правде

Детали: Речь идет о законопроекте №1038, предусматривающем введение императивного мандата в Раде.

Прямая речь:

"Некоторые группы категорически отказывались в любом виде рассматривать этот законопроект. Там чаты разрывались, ссоры были ужасные, когда появился еще один законопроект - №1045 - и депутатам о нем никто не сообщил", - сказал один из собеседников издания.

"Большинство хотят, чтобы закон об императивном мандате вообще отозвали. Но, чтобы погасить огонь, мы договорились с Арахамией (Давидом, председателем фракции СН - ред.), что его никто не будет сейчас выносить. Взамен каждая из 15-ти групп выдвигает по одному представителю, и все они вместе дорабатывать законопроект. Без доработок ничего в зале не появится", - отметил другой влиятельный источник в фракции.

Предыстория:

  • Депутаты "Слуги народа" выразили большое недовольство проектом закона №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию партии, от которой они избирались, и также за прекращение членства в такой фракции.
  • Депутаты заявили, что этим законом Офис президента и руководство партии хотят сделать из них "абсолютно ручных зверьков".
  • После этого председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект 1038 планируют снять с рассмотрения.
  • Сейчас в ВР зарегистрированы 2 законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался или которая его выдвигала, или вышел из фракции.

Что было раньше:

Ранее императивный мандат работал в случае исключительно списочников (как это было в 2016 году, когда съезд партии БПП "Солидарность" принял решение отобрать депутатские мандаты у Николая Томенко и Егора Фирсова, которые вышли из фракции БПП), а на мажоритарщиков это правило не распространялось.

Роман Кравец, УП

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Темы: Верховная РадазаконодательствоСлуга народа
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