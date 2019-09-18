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Медведчуку заплатив власник російського трубопроводу, з яким пов’язували самого політика

Середа, 18 вересня 2019, 15:34

Народний депутат і кум президента Росії Віктор Медведчук задекларував дохід від білоруського банку, що належить новому постачальнику нафтопродуктів з Росії.

Джерело: повідомлення про зміни в майновому стані, подане Медведчуком

Деталі: Нардеп вказав, що 10 вересня отримав 2 мільйона 347 тисяч гривень від "Абсолютбанку". При цьому вид доходу – "гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами".

Власником цього банку є білоруський бізнесмен Микола Воробей. Навесні цього року він придбав український нафтопродуктопровід, який пов’язували з оточенням Медведчука.

Компанія Вороб’я "Нафтобітумний завод" стала основним власником української фірми "ПрикарпатЗахідранс", яка володіє трубопроводом та імпортує російське пальне в Україну та Росію.

Наприкінці 2018 року "Нафтобітумний завод" Вороб’я намагався взяти участь у приватизації "Центренерго". Тоді Фонд держмайна відхилив цю фірму через наявність інформації від Служби безпеки України про зв’язки з "санкційним" російським бізнесом

Що було раніше: Трубопровід належав російській державній "Транснєфті". У 2016 році його купили структурам, які   вважали близькими до оточення Медведчука.

Пізніше НАБУ взялось розслідувати цей продаж.

18 березня 2019 року Антимонопольний комітет дозволив "Нафтобітумному заводу" стати найбільшим власником "ПрикарпатЗахідрансу", який володіє трубопроводом.

Нагадаємо:

  • Журналісти виявили, що дружина Медведчука Оксана Марченко має нафтовий бізнес у Росії та в анексованому Криму.
  • Сам Медведчук визнав, що через американські санкції власницею російських компаній значиться його дружина, а керує бізнесом він сам.
  • У червні 2019 року журналісти дізнались, що Марченко посилилась у нафтобізнесі.

Соня Лукашова, УП

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