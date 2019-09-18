Медведчуку заплатил владелец российского трубопровода, с которым связывали самого политика
Народный депутат и кум президента России Виктор Медведчук задекларировал доход от белорусского банка, принадлежащего новому поставщику нефтепродуктов из России.
Источник: сообщение об изменениях в имущественном состоянии, поданное Медведчуком
Детали: Нардеп отметил, что 10 сентября получил 2 миллионов 347 тысяч гривен от "Абсолютбанк". При этом вид дохода – "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".
Владельцем этого банка является белорусский бизнесмен Николай Воробей. Весной этого года он приобрел украинский нефтепродуктопровод, который связывали с окружением Медведчука.
Компания Воробья "Нефтебитумных завод" стала основным владельцем украинской фирмы "ПрикарпатЗахидранс", которая владеет трубопроводом и импортирует российское топливо в Украину и Россию.
В конце 2018 года "Нефтебитумных завод" Воробья пытался принять участие в приватизации "Центрэнерго". Тогда Фонд госимущества отклонил эту фирму из-за наличия информации от Службы безопасности Украины о связи с "санкционным" российским бизнесом.
Что было раньше: Трубопровод принадлежал российской государственной "Транснефти". В 2016 году его купили структурам, которые считали близким к окружению Медведчука.
Позже НАБУ взялось расследовать эту продажу.
18 марта 2019 года Антимонопольный комитет разрешил "Нефтебитумному заводу" стать крупнейшим владельцем "ПрикарпатЗахидранса", который владеет трубопроводом.
Напомним:
- Журналисты обнаружили, что жена Медведчука Оксана Марченко имеет нефтяной бизнес в России и аннексированом Крыму.
- Сам Медведчук признал, что из-за американских санкций владелицей российских компаний значится его жена, а руководит бизнесом он сам.
- В июне 2019 года журналисты узнали, что Марченко усилилась в нефтебизнесе.