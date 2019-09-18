Медведчуку заплатил владелец российского трубопровода, с которым связывали самого политика

Народный депутат и кум президента России Виктор Медведчук задекларировал доход от белорусского банка, принадлежащего новому поставщику нефтепродуктов из России.

Источник: сообщение об изменениях в имущественном состоянии, поданное Медведчуком

Детали: Нардеп отметил, что 10 сентября получил 2 миллионов 347 тысяч гривен от "Абсолютбанк". При этом вид дохода – "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".

Владельцем этого банка является белорусский бизнесмен Николай Воробей. Весной этого года он приобрел украинский нефтепродуктопровод, который связывали с окружением Медведчука.

Компания Воробья "Нефтебитумных завод" стала основным владельцем украинской фирмы "ПрикарпатЗахидранс", которая владеет трубопроводом и импортирует российское топливо в Украину и Россию.

В конце 2018 года "Нефтебитумных завод" Воробья пытался принять участие в приватизации "Центрэнерго". Тогда Фонд госимущества отклонил эту фирму из-за наличия информации от Службы безопасности Украины о связи с "санкционным" российским бизнесом.

Что было раньше: Трубопровод принадлежал российской государственной "Транснефти". В 2016 году его купили структурам, которые считали близким к окружению Медведчука.

Позже НАБУ взялось расследовать эту продажу.

18 марта 2019 года Антимонопольный комитет разрешил "Нефтебитумному заводу" стать крупнейшим владельцем "ПрикарпатЗахидранса", который владеет трубопроводом.

Напомним: