У Києві озброєний чоловік погрожує підірвати міст через Дніпро: рух перекрито

У столиці невідомий чоловік бігає по мосту Метро і погрожує його підірвати. На місці події працюють правоохоронці.

Джерело: коментар "Українській правді" речника Нацполіції Ярослава Тракала

Пряма мова: "Невідомий чоловік погрожує підірвати міст Метро. За попередньою інформацією, він зробив кілька пострілів у повітря. Наразі там працюють всі правоохоронні служби".

Деталі: За словами Тракала, наразі в'їзд та виїзд на міст перекрито. Спікер Нацполіції додав, що невідомо чи є у чоловіка вибухівка.

Спільнота "Київ.Оперативний" у Facebook пише, що чоловік їхав по мосту на автівці, але чомусь вирішив зупинитися і вийти. Там зазначають, що "із його сумки стирчить приклад, а в руці у нього якісь кнопки. Чоловік ходить і кричить, що все підірве".

Також там повідомили, що чоловік приїхав на автомобілі Opel (AA8253XK), яким частково і заблокував рух по мосту.

"Свідки кажуть, що поліція запустила дрон, який злочинець розстріляв", - додали у спільноті.

За інформацією "Київського метрополітену" червона лінія метро працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця". Ділянка від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик" перекрита.

На місце події стягнули спецпризначенців, багато військової техніки. Працюють всі правоохоронні служби.

Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту.

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фото: МВС

фото: МВС

фото: МВС

фото: МВС

фото: УП