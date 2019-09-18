В Киеве вооруженный мужчина грозится взорвать мост через Днепр: движение перекрыто

В столице неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро. На месте происшествия работают правоохранители.

Источник: комментарий "Украинской правде" спикера Нацполиции Ярослава Тракало

Прямая речь: "Неизвестный мужчина угрожает взорвать мост Метро. По предварительной информации, он сделал несколько выстрелов в воздух. Сейчас там работают все правоохранительные службы".

Детали: По словам Тракало, пока въезд и выезд на мост перекрыт. Спикер Нацполиции добавил, что неизвестно есть ли у мужчины взрывчатка.

Сообщество "Киев.Оперативный" в Facebook пишет, что мужчина ехал по мосту на автомобиле, но почему-то решил остановиться и выйти. Там отмечают, что "с его сумки торчит прицел, а в руке у него какие-то кнопки. Мужчина ходит и кричит, что все взорвет".

Также там сообщили, что мужчина ехал на автомобиле Opel (AA8253XK), которым частично и заблокировал движение по мосту.

"Свидетели говорят, что полиция запустила дрон, но преступник его расстрелял", - добавили в сообществе.

По информации "Киевского метрополитена" красная линия метро работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" перекрыт.

На место происшествия стянули спецназначенцев, много военной техники. Работают все правоохранительные службы.

Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту.

Все детали читайте в хронике "Украинской правды"

фото: МВС

фото: МВС

фото: МВС

фото: МВС

фото: УП

фото: УП