На київському мосту загроза теракту, під'їхали бронемашини – поліція

Через невідомого, який погрожує підірвати міст Метро в Києві, правоохоронці ввели спеціальний оперативний план.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Наразі на місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Пряма мова начальника поліції Києва Андрія Крищенка: "Невідомий здійснює постріли і погрожує вибухом. Ми проводимо спеціальну поліцейську операцію. Нині тут перебувають представників усіх служб. Рух автомобілів і поїздів на мосту перекрито. Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту".

UPD: До мосту метро виїхали кілька бронеавтомобілів.

ірина балачук, уп

Що передувало: Увечері 18 вересня з’явилася інформація про зупинку руху столичного метрополітену на червоній гілці від станції "Дніпро" до "Лісової" через повідомлення про замінування. Пізніше речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про те, що на мосту Метро невідомий чоловік погрожує його підірвати.

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