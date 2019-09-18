Поліція назвала три версії вбивства працівників АЗС у Миколаєві

Правоохоронці розглядають три версії вбивства трьох співробітників автозаправної станції у Миколаєві : вбивство з метою заволодіння майном, особисті неприязні стосунки, а також раптовий конфлікт.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, в ході яких правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії злочину, враховуючи отриману інформацію, аби підтвердити чи спростувати кожну. Серед них: вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, грошовими коштами тощо, через особисті неприязні стосунки, а також під час раптово виниклого конфлікту".

Деталі: Наразі відомо, що тіла загиблих працівників автозаправної станції (механіка, оператора та касира) виявила дружина одного з них, коли тривалий час не могла додзвонитись до свого чоловіка. На крики жінки прибігли перехожі, які допомогли викликати поліцію.

Зазначається, що всі сили поліцейських максимально націлені на розкриття цього злочину, всі виїзди в місто перекриті та перебувають під посиленим контролем.

На місці події продовжують працювати слідчі, криміналісти та експерти, які ретельно фіксують речові докази.

Що передувало: 18 вересня у Миколаєві на АЗС виявили тіла трьох людей з вогнепальними пораненнями.