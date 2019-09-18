Полиция назвала три версии убийства работников АЗС в Николаеве

Правоохранители рассматривают три версии убийства трех сотрудников автозаправочной станции в Николаеве: убийство с целью завладения имуществом, личные неприязненные отношения, а также внезапный конфликт.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в ходе которых правоохранители отрабатывают все возможные версии преступления, учитывая полученную информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую. Среди них: убийство, совершенное с целью завладения имуществом, денежными средствами и т.д., через личные неприязненные отношения, а также во время внезапно возникшего конфликта ".

Детали: Известно, что тела погибших работников автозаправочной станции (механика, оператора и кассира) обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

Отмечается, что все силы полицейских максимально нацелены на раскрытие этого преступления, все выезды в город перекрыты и находятся под усиленным контролем.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты, которые тщательно фиксируют вещественные доказательства.

Что предшествовало: 18 сентября во Львове на АЗС обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями.