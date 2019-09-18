Суд дозволив ДБР обирати Раду громадського контролю
Окружний адмінсуд Києва скасував захід забезпечення судового позову, яким Державному бюро розслідувань заборонялося проводити вибори членів Ради громадського контролю.
Джерело: директор ДБР Роман Труба в Telegram
Пряма мова: "На цю позитивну новину ми чекали давно. Після технічної підготовки ми повідомимо дату голосування та будемо розраховувати на ваші голоси".
Деталі: Труба нагадав, що повноваження минулого складу РГК закінчилися ще у квітні, після чого один з контролерів "у суді на півроку заблокував обрання нової Ради".
Передісторія:
- 12 квітня Окружний адмінсуд Києва заборонив Державному бюро розслідувань проводити конкурс щодо формування складу Ради громадського контролю при Бюро.
- Конкурс зупинили за позовом одного з членів РГК.
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