Суд дозволив ДБР обирати Раду громадського контролю

Окружний адмінсуд Києва скасував захід забезпечення судового позову, яким Державному бюро розслідувань заборонялося проводити вибори членів Ради громадського контролю.

Джерело: директор ДБР Роман Труба в Telegram

Пряма мова: "На цю позитивну новину ми чекали давно. Після технічної підготовки ми повідомимо дату голосування та будемо розраховувати на ваші голоси".

Деталі: Труба нагадав, що повноваження минулого складу РГК закінчилися ще у квітні, після чого один з контролерів "у суді на півроку заблокував обрання нової Ради".

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