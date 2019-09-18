Суд разрешил ГБР избирать Раду общественного контроля

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Среда, 18 сентября 2019, 18:48

Окружной админсуд Киева отменил меру обеспечения судебного иска, которой Государственному бюро расследований запрещалось проводить выборы членов Совета общественного контроля.

Источник: директор ГБР Роман Труба в Telegram

Прямая речь: "Этой позитивной новости мы ждали давно. После технической подготовки мы сообщим дату голосования и будем рассчитывать на ваши голоса".

Детали: Труба напомнил, что полномочия прошлого состава СОК закончились еще в апреле, после чего один из контролеров "в суде на полгода заблокировал избрание нового Совета".

Предыстория:

  • 12 апреля Окружной админсуд Киева запретил Государственному бюро расследований проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при бюро.
  • Конкурс приостановили по иску одного из членов СОК.

Украинская правда

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Темы: ГБР суд


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