Суд разрешил ГБР избирать Раду общественного контроля
Среда, 18 сентября 2019, 18:48
Окружной админсуд Киева отменил меру обеспечения судебного иска, которой Государственному бюро расследований запрещалось проводить выборы членов Совета общественного контроля.
Источник: директор ГБР Роман Труба в Telegram
Прямая речь: "Этой позитивной новости мы ждали давно. После технической подготовки мы сообщим дату голосования и будем рассчитывать на ваши голоса".
Детали: Труба напомнил, что полномочия прошлого состава СОК закончились еще в апреле, после чего один из контролеров "в суде на полгода заблокировал избрание нового Совета".
Предыстория:
- 12 апреля Окружной админсуд Киева запретил Государственному бюро расследований проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при бюро.
- Конкурс приостановили по иску одного из членов СОК.
Украинская правда