Суд разрешил ГБР избирать Раду общественного контроля

Окружной админсуд Киева отменил меру обеспечения судебного иска, которой Государственному бюро расследований запрещалось проводить выборы членов Совета общественного контроля.

Источник: директор ГБР Роман Труба в Telegram

Прямая речь: "Этой позитивной новости мы ждали давно. После технической подготовки мы сообщим дату голосования и будем рассчитывать на ваши голоса".

Детали: Труба напомнил, что полномочия прошлого состава СОК закончились еще в апреле, после чего один из контролеров "в суде на полгода заблокировал избрание нового Совета".

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