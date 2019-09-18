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"Мінера" мосту затримали – Аваков

Середа, 18 вересня 2019, 19:32
Мінера мосту затримали – Аваков

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, коментар глави МВС Арсена Авакова, відео речника Нацполції Ярослава Тракала.

"Його затримали", - підтвердив міністр.

 

UPD: Після затримання Аваков підійшов до журналістів і прокоментував подію так:

"Зараз людина, яка перегородила міст, уже доставлена у відділення поліції, затримана. Дякуючи Богу – без жертв і без якихось втрат. Операцію проводив спецпідрозділ "КОРД" під керуванням генерала Крищенка".

 
Ельдар Сарахман, УП

Деталі: За даними УП, погрожував підірвати міст 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько.

Що передувало: Увечері озброєний чоловік зупинив авто на мосту Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" паралізований.

Всі деталі читайте в хроніці "Української правди"

Роман Кравець, Ельдар Сарахман, УП
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