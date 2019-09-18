Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин

Середа, 18 вересня 2019, 18:53
Підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин
ФОТО: УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

Чоловіка, який погрожує підірвати міст у Києві, звати Олексій Белько.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах 

Деталі: Белько – 42-річний уродженець кримського смт Форос.

У червні цього року він мав військове звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв`язку військової частини А 3628, розташованої у Броварах Київської області.

26 червня суд визнав Белька винним у самовільному залишенні військової частини, призначивши йому покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті на строк 7 діб. Військовий тоді визнав свою провину і надав пояснення, що був відсутній на службі "у зв`язку з вирішенням власних побутових проблем".

За даними УП, нині чоловік звільнений з військової частини.

За однією кримською адресою з Олексієм була прописана Олена Белько. Її по батькові та дата народження повністю збігаються з даними столичного "мінера". За даними відкритих джерел, така жінка була секретарем дільничної виборчої комісії у Сімферополі після окупації півострову.

Передісторія:

  • Увечері 18 вересня з’явилася інформація про зупинку руху столичного метрополітену на червоній гілці від станції "Дніпро" до "Лісової" через повідомлення про замінування.
  • Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про те, що на мосту Метро невідомий чоловік погрожує його підірвати.
  • Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили ім'я чоловіка, також з'явилось відео з ним.
  • Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до теракту.

Всі деталі читайте в хроніці "Української правди"

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Останні новини
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
Усі новини...
Реклама: