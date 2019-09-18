Підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин

Чоловіка, який погрожує підірвати міст у Києві, звати Олексій Белько.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Белько – 42-річний уродженець кримського смт Форос.

У червні цього року він мав військове звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв`язку військової частини А 3628, розташованої у Броварах Київської області.

26 червня суд визнав Белька винним у самовільному залишенні військової частини, призначивши йому покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті на строк 7 діб. Військовий тоді визнав свою провину і надав пояснення, що був відсутній на службі "у зв`язку з вирішенням власних побутових проблем".

За даними УП, нині чоловік звільнений з військової частини.

За однією кримською адресою з Олексієм була прописана Олена Белько. Її по батькові та дата народження повністю збігаються з даними столичного "мінера". За даними відкритих джерел, така жінка була секретарем дільничної виборчої комісії у Сімферополі після окупації півострову.

Передісторія:

Увечері 18 вересня з’явилася інформація про зупинку руху столичного метрополітену на червоній гілці від станції "Дніпро" до "Лісової" через повідомлення про замінування.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про те, що на мосту Метро невідомий чоловік погрожує його підірвати.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили ім'я чоловіка, також з'явилось відео з ним.

Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до теракту.

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