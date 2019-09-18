Підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин
Чоловіка, який погрожує підірвати міст у Києві, звати Олексій Белько.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: Белько – 42-річний уродженець кримського смт Форос.
У червні цього року він мав військове звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв`язку військової частини А 3628, розташованої у Броварах Київської області.
26 червня суд визнав Белька винним у самовільному залишенні військової частини, призначивши йому покарання у виді арешту з утриманням на гауптвахті на строк 7 діб. Військовий тоді визнав свою провину і надав пояснення, що був відсутній на службі "у зв`язку з вирішенням власних побутових проблем".
За даними УП, нині чоловік звільнений з військової частини.
За однією кримською адресою з Олексієм була прописана Олена Белько. Її по батькові та дата народження повністю збігаються з даними столичного "мінера". За даними відкритих джерел, така жінка була секретарем дільничної виборчої комісії у Сімферополі після окупації півострову.
Передісторія:
- Увечері 18 вересня з’явилася інформація про зупинку руху столичного метрополітену на червоній гілці від станції "Дніпро" до "Лісової" через повідомлення про замінування.
- Речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про те, що на мосту Метро невідомий чоловік погрожує його підірвати.
- Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили ім'я чоловіка, також з'явилось відео з ним.
- Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до теракту.
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