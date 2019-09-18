"Минера" моста задержали - Аваков
Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, комментарий главы МВД Арсена Авакова.
"Его задержали", - подтвердил министр.
Детали: По данным УП, угрожал взорвать мост 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.
Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано.
Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожает взорвать мост в Киеве. Хроника
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