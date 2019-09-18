У затриманого "мінера" раніше вже знаходили вибухівку – Крищенко

У чоловіка, який у середу погрожував підірвати міст Метро у Києві, 3 місяці тому вилучали 2 кілограми вибухівки.

Джерело: голова поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу за підсумками затримання злочинця

Пряма мова: "Три місяці тому в нього вже вилучалася вибухівка, тому ми були впевнені на етапі операції, що його погрози реальні і, виходячи з цього, планували всі свої дії".

Деталі: За словами Крищенка, в чоловіка тоді вилучили три кілограми вибухівки і багато інших боєприпасів.

Він розповів, що поліція встановила телефон "мінера" і коли з ним зв'язалися, чоловік вимагав поговорити зі своєю дівчиною. Проте жодних вимог по суті від нього не було.

За даними голови поліції, чоловіка взяли штурмом, але без застосування зброї. Ані вибухівки, ані зброї при ньому не було. Карабін, з якого "мінер" стріляв, він вже на той момент викинув.

За словами Крищенка, під час переговорів чоловік підстрелив поліцейський квадрокоптер, і той впав у річку.

Проти затриманого порушено кримінальне провадження за "приготування до терористичного акту", яке передбачає покарання до довічного ув'язнення.

На питання, чи був чоловік п'яний, голова Нацполіції відповів, що на вигляд чоловік "щось точно вживав".

Що передувало: Увечері озброєний чоловік зупинив авто на мосту Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" паралізований. В решті решт злочинця затримали.

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