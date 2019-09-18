У задержанного "минера" ранее уже находили взрывчатку – Крищенко
2395 просмотров
Среда, 18 сентября 2019, 20:01
У мужчины, который в среду угрожал взорвать мост Метро в Киеве, 3 месяца назад изымали 2 килограмма взрывчатки.
Источник: глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге по итогам задержания преступника
Прямая речь: "Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому мы были уверены на этапе операции, что его угрозы реальные и, исходя из этого, планировали все свои действия".
Детали: По словам Крищенко, у мужчины тогда изъяли три килограмма взрывчатки и много других боеприпасов.
Дополняется...
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua