У задержанного "минера" ранее уже находили взрывчатку – Крищенко

У мужчины, который в среду угрожал взорвать мост Метро в Киеве, 3 месяца назад изымали 2 килограмма взрывчатки.

Источник: глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге по итогам задержания преступника

Прямая речь: "Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому мы были уверены на этапе операции, что его угрозы реальные и, исходя из этого, планировали все свои действия".

Детали: По словам Крищенко, у мужчины тогда изъяли три килограмма взрывчатки и много других боеприпасов.

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