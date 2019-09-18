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У задержанного "минера" ранее уже находили взрывчатку – Крищенко

Среда, 18 сентября 2019, 20:01

У мужчины, который в среду угрожал взорвать мост Метро в Киеве, 3 месяца назад изымали 2 килограмма взрывчатки.

Источник: глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге по итогам задержания преступника

Прямая речь: "Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому мы были уверены на этапе операции, что его угрозы реальные и, исходя из этого, планировали все свои действия".

Детали: По словам Крищенко, у мужчины тогда изъяли три килограмма взрывчатки и много других боеприпасов.

Он рассказал, что полиция установила телефон "минера" и когда с ним связались, мужчина требовал поговорить со своей девушкой. Однако никаких требований по сути от него не было.

По данным главы полиции, мужчину взяли штурмом, но без применения оружия. Ни взрывчатки, ни оружия при нем не было. Карабин, из которого "минер" стрелял, он уже на тот момент выбросил.

По словам Крищенко, во время переговоров мужчина подстрелил полицейский квадрокоптер, и тот упал в реку.

Против задержанного возбуждено уголовное производство за "подготовку к террористическому акту", которое предусматривает наказание до пожизненного заключения.

На вопрос, был ли мужчина пьян, глава Нацполиции ответил, что на вид человек "что-то точно употреблял".

Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано. В конце концов преступника задержали.

Все детали читайте в хронике "Украинской правды"

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиетерроризм
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