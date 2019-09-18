Чоловік на мосту вимагав зустрічі зі своєю дівчиною – поліція

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Середа, 18 вересня 2019, 20:18

Чоловік, який у середу погрожував підірвати міст Метро у Києві, під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Джерело: голова поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу за підсумками затримання злочинця

Пряма мова: "Було встановлено його телефон. Ми з ним зв'язалися, особисто я і наш психолог… На контакти він не йшов, вимагав переговорити зі своєю дівчиною, але ніяких розумних вимог, ніяких зв'язних думок від нього не було".

Деталі: За словами Крищенка, після цього було ухвалене рішення брати злочинця штурмом.

Що передувало: Увечері озброєний чоловік зупинив авто на мосту Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" паралізований. В решті решт злочинця затримали.

Всі деталі читайте в хроніці "Української правди"

Євген Кізілов, УП

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Теми: Київ надзвичайна подія тероризм


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