Мужчина на мосту требовал встречи со своей девушкой – полиция

Мужчина, который в среду угрожал взорвать мост Метро в Киеве, во время переговоров с правоохранителями требовал встречи со своей девушкой.

Источник: глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге по итогам задержания преступника

Прямая речь: "Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог ... На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было".

Детали: По словам Крищенко, после этого было принято решение брать преступника штурмом.

Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано. В конце концов преступника задержали.

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