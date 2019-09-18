Мужчина на мосту требовал встречи со своей девушкой – полиция

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Среда, 18 сентября 2019, 20:18

Мужчина, который в среду угрожал взорвать мост Метро в Киеве, во время переговоров с правоохранителями требовал встречи со своей девушкой.

Источник: глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге по итогам задержания преступника

Прямая речь: "Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог ... На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было".

Детали: По словам Крищенко, после этого было принято решение брать преступника штурмом.

Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано. В конце концов преступника задержали.

Все детали читайте в хронике "Украинской правды"

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Киев чрезвычайное происшествие терроризм


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