Рух по мосту метро після затримання "мінера" відновлено
Київський метрополітен відновив свою роботу на Святошино-Броварській (М1, "червона") лінії, після затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст метро
Джерело: facebook київського метрополітену.
"Метро працює в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Що передувало: Увечері озброєний чоловік зупинив авто на мосту Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" паралізований. В решті решт злочинця затримали.
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