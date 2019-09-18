Рух по мосту метро після затримання "мінера" відновлено

Київський метрополітен відновив свою роботу на Святошино-Броварській (М1, "червона") лінії, після затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст метро

Джерело: facebook київського метрополітену.

"Метро працює в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: Увечері озброєний чоловік зупинив авто на мосту Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" паралізований. В решті решт злочинця затримали.

Всі деталі читайте в хроніці "Української правди"