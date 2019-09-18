Киевское метро работает в обычном режиме
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Среда, 18 сентября 2019, 20:52
Киевский метрополитен возобновил свою работу на Святошино-Броварской (М1, "красная") линии.
Источник: facebook киевского метрополитена.
"Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано. В конце концов преступника задержали.
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