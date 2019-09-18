Киевский метрополитен возобновил свою работу на Святошинско-Броварской (М1, "красная") линии, после задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост метро

Источник: facebook киевского метрополитена.

"Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано. В конце концов преступника задержали.

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