Киевское метро работает в обычном режиме

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Среда, 18 сентября 2019, 20:52

Киевский метрополитен возобновил свою работу на Святошино-Броварской (М1, "красная") линии.

Источник: facebook киевского метрополитена.

"Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Вечером вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" парализовано. В конце концов преступника задержали.

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Темы: Киев метро


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