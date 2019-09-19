З'явилося відео затримання "мінера" на мосту в Києві

З’явилося відео спецоперації із затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.

Джерело: відео затримання від речника Нацполіції Ярослава Тракала.

На опублікованому силовиками відео видно, як спецпризначенці оточують "мінера". Затриманий чоловік самостійно вийшов з машини і ліг на землю.

Нагадаємо:

18 вересня невідомий чоловік перекрив своєю автівкою міст Метро і став погрожувати його підірвати. Він здійснив кілька пострілів у повітря і збив дрон правоохоронців.