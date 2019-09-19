З'явилося відео затримання "мінера" на мосту в Києві

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Четвер, 19 вересня 2019, 00:29

З’явилося відео спецоперації із затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.

Джерело: відео затримання від речника Нацполіції Ярослава Тракала.

На опублікованому силовиками відео видно, як спецпризначенці оточують "мінера". Затриманий чоловік самостійно вийшов з машини і ліг на землю.

Нагадаємо: 

18 вересня невідомий чоловік перекрив своєю автівкою міст Метро і став погрожувати його підірвати. Він здійснив кілька пострілів у повітря і збив дрон правоохоронців.

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Теми: метро поліція Київ


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