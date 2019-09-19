Появилось видео задержания "минера" на мосту в Киеве
Четверг, 19 сентября 2019, 00:29
Появилось видео спецоперации по задержанию мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро.
Источник: видео задержания от представителя Нацполиции Ярослава Тракало.
На опубликованном силовиками видео видно, как спецназовцы окружают "минера". Задержанный мужчина самостоятельно вышел из машины и лег на землю.
Напомним:
18 сентября неизвестный мужчина перекрыл своей машиной мост Метро и стал угрожать его взорвать. Он совершил несколько выстрелов в воздух и сбил беспилотник правоохранителей.