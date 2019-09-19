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Появилось видео задержания "минера" на мосту в Киеве

Четверг, 19 сентября 2019, 00:29

Появилось видео спецоперации по задержанию мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро.

Источник: видео задержания от представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

На опубликованном силовиками видео видно, как спецназовцы окружают "минера". Задержанный мужчина самостоятельно вышел из машины и лег на землю.

Напомним: 

18 сентября неизвестный мужчина перекрыл своей машиной мост Метро и стал угрожать его взорвать. Он совершил несколько выстрелов в воздух и сбил беспилотник правоохранителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: метрополицияКиев
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