Появилось видео задержания "минера" на мосту в Киеве

478 просмотров
Четверг, 19 сентября 2019, 00:29

Появилось видео спецоперации по задержанию мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро.

Источник: видео задержания.

На опубликованном силовиками видео видно, как спецназовцы окружают "минера". Задержанный мужчина самостоятельно вышел из машины и лег на землю.

Напомним: 

18 сентября неизвестный мужчина перекрыл своей машиной мост Метро и стал угрожать его взорвать. Он совершил несколько выстрелов в воздух и сбил беспилотник правоохранителей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: метро полиция Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Движение по мосту метро после задержания "минера" восстановлено 18 сентября 2019, 20:52
"Минер" на мосту Метро пьяный, его требования непонятны – Кличко 18 сентября 2019, 19:30
Из-за "минера" на мосту парализовало движение на центральном участке метро 18 сентября 2019, 19:21
Все новости
Главные новости
Россия заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе
"Минера" моста задержали - Аваков
Взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин
Глава МИД уже дал согласие на формулу Штайнмайера
Все новости
здоровье

Можно ли беременной женщине пить алкоголь и как это сказывается на ребенке

здоровье

4 раза в неделю в течение 25 лет. Почему нам нужно пить чай

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів