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Ліга Чемпіонів. Донецький "Шахтар" розгромлений "Мансіті", "ПСЖ" забив три голи "Реалу"

Четвер, 19 вересня 2019, 04:56

У першому турі Ліги Чемпіонів донецький "Шахтар" без шансів програв "Манчестер Сіті" з рахунком 0:3.

Матч пройшов у Харкові 18 вересня.

На 24-й хвилині після удару Мареза рахунок став 1:0. Британці контролювали гру і в подальшому забили ще два голи. На 34-й хвилині після удару Жуніора Мораєса м`яч пролетів поруч зі штангою.

На 37-й хвилині "МанСіті" забив другий гол. Після пасу від Мареза Гюндоган легко переграв Андрія П`ятова - 0:2.

У другому таймі "Манчестер Сіті" мав ще більш відчутну перевагу. На 74-й хвилині після пасу від Гюндогага Жезус вийшов сам на сам з воротарем "Шахтаря", і легко переграв Андрія П`ятов - 0:3.

В іншому матчі групи С "Динамо" із Загреба сенсаційно з рахунком 4:0 розгромило італійську "Аталанту". Українець Руслан Малиновський вийшов на заміну в "Аталанті" на 46-й хвилині.

У групі А Галатасарай та бельгіський "Брюгге" голів не забили. В іншому матчі групи "ПСЖ" доволі легко з рахунком 3:0 розгромив мадридський "Реал".

У групі В "Олімпіакос" зіграв унічию з лондонським "Тоттенгемом" з раунком 2:2. Мюнхенська "Баварія" з рахунком 3:0 легко переграла сербську Црвену Звєзду.

У групі D туринський "Ювентус", виграючи з рахунком 2:0 в мадридського "Атлетико", завершив матч у нічию - 2:2. У цьому ж матчі групи московський "Локомотив" на виїзді з рахунком 2:1 здолав німецький "Байєр".

Теми: футбол
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