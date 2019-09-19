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Лига Чемпионов. Донецкий "Шахтер" разгромлен "МанСити", "ПСЖ" забил три гола "Реалу"

Четверг, 19 сентября 2019, 04:56

В первом туре Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" без шансов проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:3.

Матч прошел в Харькове 18 сентября.

На 24-й минуте после удара Мареза счет стал 1:0. Британцы контролировали игру и в дальнейшем забили еще два гола. На 34-й минуте после удара Жуниора Мораес мяч пролетел рядом со штангой.

На 37-й минуте "МанСити" забил второй гол. После паса от Мареза Гюндоган легко переиграл Андрея Пятова - 0:2.

Во втором тайме "Манчестер Сити" имел еще более ощутимое преимущество. На 74-й минуте после паса от Гюндогага Жезус вышел один на один с вратарем "Шахтера", и легко переиграл Андрея Пятов - 0:3.

В другом матчи группы С "Динамо" из Загреба сенсационно со счетом 4:0 разгромило итальянскую "Аталанту". Украинец Руслан Малиновский вышел на замену в "Аталанте" на 46-й минуте.

В группе А Галатасарай и бельгиський "Брюгге" голов не забили. В другом матче группы "ПСЖ" довольно легко со счетом 3:0 разгромил мадридский "Реал".

В группе В "Олимпиакос" сыграл вничью с лондонским "Тоттенхэмом" с раунком 2:2. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 легко переиграла сербскую Црвену Звезду.

В группе D туринский "Ювентус", выигрывая со счетом 2: 0 в мадридского "Атлетико" завершил матч вничью - 2:2. В этом же матче группы московский "Локомотив" на выезде со счетом 2:1 одолел немецкий "Байер".

Темы: футбол
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