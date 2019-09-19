ООС: 5 обстрілів з гранатометів та стрілецької зброї

18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: звіт штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було",- повідомляють військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Вогонь відкривався зі стрілецької зброї.