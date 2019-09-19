ООС: 5 обстрілів з гранатометів та стрілецької зброї

693 перегляди
Четвер, 19 вересня 2019, 07:21

18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: звіт штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було",- повідомляють військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Війна на сході: від початку доби окупанти 4 рази порушили тишу 18 вересня 2019, 21:29
В ООС готуються до повного відведення військ – командувач 18 вересня 2019, 10:46
Доба в ООС: 11 ворожих обстрілів 18 вересня 2019, 07:18
Усі новини
Головні новини
В Україну йде похолодання і заморозки
Рада ухвалила реформу прокуратури від Зеленського
Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту 
Кличко просить Раду про дострокові вибори Київради
Усі новини
думка

8 причин, чому варто гуляти вранці

здоров'я

4 рази в тиждень упродовж 25 років. Чому нам потрібно пити чай

дослідження

Чому нам потрібно писати від руки