ООС: 5 обстрілів з гранатометів та стрілецької зброї
18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: звіт штабу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил.
"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було",- повідомляють військові.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Вогонь відкривався зі стрілецької зброї.
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