ООС: 5 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия
18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщают украинские военные.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь открывался из стрелкового оружия.
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