ООС: 5 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия

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Четверг, 19 сентября 2019, 07:21

18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщают украинские военные.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь открывался из стрелкового оружия.

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Темы: ООС Донбасс


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