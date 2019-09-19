ООС: 5 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия

18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщают украинские военные.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь открывался из стрелкового оружия.