В інтересах Вакарчука й Гриценка працювала "ботоферма" – ЗМІ

Працівники київської "ботоферми" напередодні парламентських виборів писали тисячі проплачених коментарів в інтересах політика Анатолія Гриценка та його партії "Громадянська позиція", а також співака Святослава Вакарчука й партії "Голос".

Джерело: Фільм-розслідування "Я – бот" "Слідства.Інфо" та "Громадського".

Деталі: Журналіст "Слідства.Інфо" Василь Бідун півтора місяці працював під прикриттям на київській "ботофермі", яка пов’язана з піар-агенцією "Pragmatico".

Йому давали завдання писати коментарі на підтримку українських політиків, які балотувалися до Верховної Ради. Завдання співробітники ботоферми отримували в чаті месенджера Telegram у вигляді тез. У них пояснювалося, у якому ключі треба залишати коментарі в соцмережах.

Наприклад, коли інтернет-боти працювали в інтересах Анатолія Гриценка та його партії, акцентувати треба було на військовому досвіді політика та його фаховості. Водночас боти повинні були критикувати політичних суперників Гриценка – Ігоря Смешка та Святослава Вакарчука.

Загалом ботоферма написала щонайменше 24 тисячі коментарів в інтересах "Громадянської позиції" та її лідера.

А 8 липня, за два тижні до парламентських виборів, "ферма" почала працювати в інтересах Святослава Вакарчука та його партії "Голос", яку боти атакували напередодні.

"Боти" писали коментарі на підтримку політика, акцентуючи на молодих обличчях та незаплямованій репутації членів партії, і залишили в інтересах "Голосу" близько 6 тисяч коментарів.

Журналісти під час розслідування поспілкувалися зі згаданими політиками про їхню причетність до роботи "ботоферми".

Анатолій Гриценко назвав питання журналістів "дилетантськими" та відмовився давати коментар.

Святослав Вакарчук заперечив причетність "Голосу" до послуг ботоферми та сказав, що навіть не знає, як ця технологія працює. Він припустив, що проти "Голосу" могли організувати провокацію треті сили.

Пряма мова Вакарчука: "Перше: я перший раз чую про те, що партія "Голос" могла мати якісь відношення до ботів чи ботоферм.

Друге: я справді не знаю, що це таке, і як воно працює.

Третє: офіційно вам заявляю, що партія "Голос" не санкціонувала, не санкціонує і не буде санкціонувати таких речей ніколи".

За день до оприлюднення фільму-розслідування кібербезпека Facebook заблокувала ботоферму, на якій працював журналіст "Слідства.Інфо".

Як повідомила керівниця політики з кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер, фабрика тролів витратила близько 1,6 мільйона доларів на рекламу в соцмережах, а заблоковані сторінки переглянули щонайменше 4,2 мільйона акаунтів.