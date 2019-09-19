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В интересах Вакарчука и Гриценко работала "ботоферма" – СМИ

Четверг, 19 сентября 2019, 09:40
В интересах Вакарчука и Гриценко работала ботоферма – СМИ

Работники киевской "ботофермы" накануне парламентских выборов писали тысячи проплаченных комментариев в интересах политика Анатолия Гриценко и его партии "Гражданская позиция", а также певца Святослава Вакарчука и партии "Голос".

Источник: Фильм-расследование "Я – бот" "Слідства.Інфо" и "Громадського".

Детали: Журналист "Слідство.Інфо" Василий Бидун полтора месяца работал под прикрытием на киевской "ботоферме", которая связана с пиар-агентством "Pragmatico".

Ему давали задания писать комментарии в поддержку украинских политиков, которые баллотировались в Верховную Раду. Задания сотрудники ботофермы получали в чате мессенджера Telegram в виде тезисов. В них объяснялось, в каком ключе надо оставлять комментарии в соцсетях.

Например, когда интернет-боты работали в интересах Анатолия Гриценко и его партии, акцентировать надо было на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время, боты должны были критиковать политических соперников Гриценко – Игоря Смешко и Святослава Вакарчука.

В целом ботоферма написала минимум 24 тысячи комментариев в интересах "Гражданской позиции" и ее лидера.

 

А 8 июля, за две недели до парламентских выборов, "ферма" начала работать в интересах Святослава Вакарчука и его партии "Голос", которую боты атаковали накануне.

"Боты" писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах "Голоса" около 6 тысяч комментариев.

 

Журналисты в ходе расследования пообщались с упомянутыми политиками об их причастности к работе "ботофермы".

Анатолий Гриценко назвал вопрос журналистов "дилетантскими" и отказался давать комментарий.

Святослав Вакарчук опроверг причастность "Голоса" к услугам ботофермы и сказал, что даже не знает, как эта технология работает. Он предположил, что против "Голоса" могли организовать провокацию третьи силы.

Прямая речь Вакарчука: "Первое: я первый раз слышу о том, что партия "Голос" могла иметь какое-то отношение к ботам или ботоферме.

Второе: я действительно не знаю, что это такое, и как оно работает.

Третье: официально вам заявляю, что партия "Голос" не санкционировала, не санкицонирует и не будет санкционировать такие вещи никогда".

За день до обнародования фильма-расследования кибербезопасность Facebook заблокировала ботоферму, на которой работал журналист "Слідство.Інфо".

Как сообщила руководитель политики по кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, фабрика троллей потратила около 1,6 миллиона долларов на рекламу в соцсетях, а заблокированные страницы просмотрели минимум 4,2 миллиона аккаунтов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосВакарчукГриценковиборысоцсети
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