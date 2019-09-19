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Зеленський дав Вінниччині нового керівника

Четвер, 19 вересня 2019, 12:23

Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Скальського головою Вінницької обласної державної адміністрації.

Джерело: укази президента від 18 вересня

Попереднім указом Зеленський звільнив Валерія Коровія з посади голови Вінницької ОДА у зв’язку з закінченням строку повноважень попереднього президента.

21 серпня Кабінет міністрів погодив запропоновані президентом кандидатури на посади трьох голів обласних держадміністрацій: на посаду голови Вінницької ОДА – Владислава Скальського, Запорізької – Віталія Туринока, Рівненської – Віталія Коваля.

Скальський із 24 червня 2016 року обіймав посаду заступника міського голови Вінниці.

 
Владислав Скальський

Згідно з декларацією, Скальський володіє двома квартирами й земельною ділянкою, має авто і гараж, а також заощадження. Безоплатно користується земельною ділянкою й будинком.

Українська правда
Теми: Вінницька областьмісцева владаЗеленський
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