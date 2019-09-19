Зеленский дал Виннитчине нового руководителя

3153 просмотра
Четверг, 19 сентября 2019, 12:23

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой областной государственной администрации.

Источник: указы президента от 18 сентября

Предыдущим указом Зеленский уволил Валерия Коровия с должности главы Винницкой ОГА в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента.

21 августа Кабинет министров согласовал предложенные президентом кандидатуры на должности трех глав областных госадминистраций: Винницкой ОГА – Владислава Скальского, Запорожской – Виталия Туринока, Ровенской – Виталия Коваля.

Скальский с 24 июня 2016 года занимал должность заместителя городского главы Винницы.

 
Владислав Скальский

Согласно декларации, Скальский владеет двумя квартирами и земельным участком, имеет авто и гараж, а также сбережения. Бесплатно пользуется земельным участком и домом.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Винницкая область местная власть Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Винницкой области 35 детей отравились в школьной столовой 17 сентября 2019, 11:13
В школе в Винницкой области отравились 20 человек 14 сентября 2019, 22:01
Пожар на военном складе в Калиновке потушили 11 сентября 2019, 18:10
Все новости
Главные новости
Рада приняла реформу прокуратуры от Зеленского
Суд отпустил экс-"регионала" Ефремова из-под домашнего ареста
Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета
Зеленский: Страшилки об арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю, – бред
Все новости
психология

10 признаков, что у вас могут быть не здоровые границы со своей мамой

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів