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Зеленский дал Виннитчине нового руководителя

Четверг, 19 сентября 2019, 12:23

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Скальского главой Винницкой областной государственной администрации.

Источник: указы президента от 18 сентября

Предыдущим указом Зеленский уволил Валерия Коровия с должности главы Винницкой ОГА в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента.

21 августа Кабинет министров согласовал предложенные президентом кандидатуры на должности трех глав областных госадминистраций: Винницкой ОГА – Владислава Скальского, Запорожской – Виталия Туринока, Ровенской – Виталия Коваля.

Скальский с 24 июня 2016 года занимал должность заместителя городского главы Винницы.

 
Владислав Скальский

Согласно декларации, Скальский владеет двумя квартирами и земельным участком, имеет авто и гараж, а также сбережения. Бесплатно пользуется земельным участком и домом.

Украинская правда
Темы: Винницкая областьместная властьЗеленский
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