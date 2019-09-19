Поліція проводить обшуки у трьох забудовників в Ірпені
Поліція і прокуратура у четвер вранці розпочали обшуки в організаторів та виконавців шахрайських схем будівництва трьох житлових комплексів, що розташовані під Києвом у місті Ірпінь.
Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook
Пряма мова: "Справи старі, час втрачено, важко, але рухатися треба… Ось так (див. фото), за допомогою кольорових олівців та псевдо презентацій ошукували наших громадян".
Деталі: Йдеться про ЖК "Фрешсіті", "Панорамний 2" та "Княжий двір". За словами Нєбитова, від дій шахраїв постраждали понад 1,5 тисячі людей, а завдані збитки сягають більше 80 мільйонів гривень.
Уже в четвер правоохоронці планують оголосити підозри двом особам, які виконували ролі директора та бухгалтера і приймали готівкові кошти у людей нібито як інвестиції у будування вказаних ЖК та вручити клопотання до суду на запобіжний захід - тримання під вартою.
Їм інкримінується злочин, передбачений ч.4 ст.190 Кримінального кодексу, тобто "Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки".
При цьому основний організатор схем зараз переховується за кордоном. Йому готують повідомлення про підозру заочно і хочуть оголосити в міжнародний розшук.
Передісторія:
- У 2015 році мер Ірпеня Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир (загальна площа понад 7 тисяч квадратних метрів), які він придбав у 2013 році.
- У серпні 2017 року йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 ККУ: нібито на чолі ТОВ "Сарафан" Карплюк, не маючи всіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, інша отримала тяжкі тілесні ушкодження.
- У грудні 2017 року прокурор Київської області повідомив Карплюку про нові підозри: за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191(заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації).
- Також меру інкримінують ч. 1 ст. 205 (придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
- 24 липня 2018 року Володимир Карплюк заявив, що складе повноваження міського голови і готуватиметься до парламентських виборів.
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