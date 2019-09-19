Поліція проводить обшуки у трьох забудовників в Ірпені

2562 перегляди
Четвер, 19 вересня 2019, 13:01

Поліція і прокуратура у четвер вранці розпочали обшуки в організаторів та виконавців шахрайських схем будівництва трьох житлових комплексів, що розташовані під Києвом у місті Ірпінь.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова: "Справи старі, час втрачено, важко, але рухатися треба… Ось так (див. фото), за допомогою кольорових олівців та псевдо презентацій ошукували наших громадян".

Деталі: Йдеться про ЖК "Фрешсіті", "Панорамний 2" та "Княжий двір". За словами Нєбитова, від дій шахраїв постраждали понад 1,5 тисячі людей, а завдані збитки сягають більше 80 мільйонів гривень.

Уже в четвер правоохоронці планують оголосити підозри двом особам, які виконували ролі директора та бухгалтера і приймали готівкові кошти у людей нібито як інвестиції у будування вказаних ЖК та вручити клопотання до суду на запобіжний захід - тримання під вартою.

Їм інкримінується злочин, передбачений ч.4 ст.190 Кримінального кодексу, тобто "Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки".

При цьому основний організатор схем зараз переховується за кордоном. Йому готують повідомлення про підозру заочно і хочуть оголосити в міжнародний розшук.

Передісторія:

  • У 2015 році мер Ірпеня Володимир Карплюк задекларував аж 67 квартир (загальна площа понад 7 тисяч квадратних метрів), які він придбав у 2013 році.
  • У серпні 2017 року йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 ККУ: нібито на чолі ТОВ "Сарафан" Карплюк, не маючи всіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого одна людина загинула, інша отримала тяжкі тілесні ушкодження.
  • У грудні 2017 року прокурор Київської області повідомив Карплюку про нові підозри: за ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 5 ст. 191(заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації).
  • Також меру інкримінують ч. 1 ст. 205 (придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому в складі злочинної організації), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
  • 24 липня 2018 року Володимир Карплюк заявив, що складе повноваження міського голови і готуватиметься до парламентських виборів.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: будівництво кримінал Київ Ірпінь


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українці зможуть контролювати видатки на ремонт доріг онлайн 12 вересня 2019, 17:51
У Кличка дозволили фірмі з орбіти Микитася будувати 50-метровий ТЦ у центрі Києва 12 вересня 2019, 09:40
Київрада хоче ввести мораторій на нове будівництво 10 вересня 2019, 17:47
Усі новини
Головні новини
В Україну йде похолодання і заморозки
Рада ухвалила реформу прокуратури від Зеленського
Суд відпустив екс-"регіонала" Єфремова з-під домашнього арешту 
Кличко просить Раду про дострокові вибори Київради
Усі новини
думка

8 причин, чому варто гуляти вранці

здоров'я

4 рази в тиждень упродовж 25 років. Чому нам потрібно пити чай

дослідження

Чому нам потрібно писати від руки