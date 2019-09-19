Поліція проводить обшуки у трьох забудовників в Ірпені

Поліція і прокуратура у четвер вранці розпочали обшуки в організаторів та виконавців шахрайських схем будівництва трьох житлових комплексів, що розташовані під Києвом у місті Ірпінь.

Джерело: голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова: "Справи старі, час втрачено, важко, але рухатися треба… Ось так (див. фото), за допомогою кольорових олівців та псевдо презентацій ошукували наших громадян".

Деталі: Йдеться про ЖК "Фрешсіті", "Панорамний 2" та "Княжий двір". За словами Нєбитова, від дій шахраїв постраждали понад 1,5 тисячі людей, а завдані збитки сягають більше 80 мільйонів гривень.

Уже в четвер правоохоронці планують оголосити підозри двом особам, які виконували ролі директора та бухгалтера і приймали готівкові кошти у людей нібито як інвестиції у будування вказаних ЖК та вручити клопотання до суду на запобіжний захід - тримання під вартою.

Їм інкримінується злочин, передбачений ч.4 ст.190 Кримінального кодексу, тобто "Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки".

При цьому основний організатор схем зараз переховується за кордоном. Йому готують повідомлення про підозру заочно і хочуть оголосити в міжнародний розшук.

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