Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция проводит обыски у трех застройщиков в Ирпене

Четверг, 19 сентября 2019, 13:01

Полиция и прокуратура в четверг утром начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства трех жилых комплексов, расположенных под Киевом в городе Ирпень.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook

Прямая речь: "Дела старые, время потеряно, трудно, но двигаться надо ... Вот так (см. фото), с помощью цветных карандашей и псевдо презентаций обманывали наших граждан".

Детали: Речь идет о ЖК "Фрешсити", "Панорамный 2" и "Княжий двор". По словам Небытова, от действий мошенников пострадали более 1,5 тысячи человек, а нанесенный ущерб достигает более 80 миллионов гривень.

Уже в четверг правоохранители планируют объявить подозрения двум лицам, которые выполняли роли директора и бухгалтера и принимали наличные средства у людей якобы как инвестиции в строительство указанных ЖК, и вручить ходатайство в суд на меру пресечения - содержание под стражей.

Им инкриминируется преступление, предусмотренное ч.4 ст.190 Уголовного кодекса, то есть "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники".

При этом основной организатор схем сейчас скрывается за границей. Ему готовят сообщение о подозрении заочно и хотят объявить в международный розыск.

Предыстория:

  • В 2015 году мэр Ирпеня Владимир Карплюк задекларировал аж 67 квартир (общая площадь более 7 тысяч квадратных метров), которые он приобрел в 2013 году.
  • В августе 2017 года ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК: якобы во главе ООО "Сарафан" Карплюк, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.
  • В декабре 2017 года прокурор Киевской области сообщил Карплюку о новых подозрениях: по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).
  • Также мэру инкриминируют ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
  • 24 июля 2018 года Владимир Карплюк заявил, что сложит полномочия мэра Ирпеня и будет готовиться к парламентским выборам.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: строительствокриминалКиевИрпень
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
строительство
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
В Украине начали строительство с нуля 150-километрового магистрального водопровода
Появились фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут жить "вагнеровцы"
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: