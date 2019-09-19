Полиция проводит обыски у трех застройщиков в Ирпене

Полиция и прокуратура в четверг утром начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства трех жилых комплексов, расположенных под Киевом в городе Ирпень.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook

Прямая речь: "Дела старые, время потеряно, трудно, но двигаться надо ... Вот так (см. фото), с помощью цветных карандашей и псевдо презентаций обманывали наших граждан".

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Детали: Речь идет о ЖК "Фрешсити", "Панорамный 2" и "Княжий двор". По словам Небытова, от действий мошенников пострадали более 1,5 тысячи человек, а нанесенный ущерб достигает более 80 миллионов гривень.

Уже в четверг правоохранители планируют объявить подозрения двум лицам, которые выполняли роли директора и бухгалтера и принимали наличные средства у людей якобы как инвестиции в строительство указанных ЖК, и вручить ходатайство в суд на меру пресечения - содержание под стражей.

Им инкриминируется преступление, предусмотренное ч.4 ст.190 Уголовного кодекса, то есть "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники".

При этом основной организатор схем сейчас скрывается за границей. Ему готовят сообщение о подозрении заочно и хотят объявить в международный розыск.

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