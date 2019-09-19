СБУ розслідуватиме поїздку пропагандистів з Криму на нараду ОБСЄ

Прокуратура Автономної республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками окупаційних ЗМІ порядку виїзду з окупованого Криму для участі на нараді Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

Джерело: повідомлення прокуратури АРК

Дослівно: "В ході досудового розслідування буде дана правова оцінка не тільки законності виїзду "делегатів" з півострова, але і отримання ними візи для в'їзду на територію Євросоюзу, включення їх до складу офіційної делегації РФ".

Деталі: Кримінальне провадження зареєстрували за зверненням представника президента України в АР Крим Антона Кориневича.

Розслідування буде проводити Служба безпеки України.

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