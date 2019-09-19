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СБУ розслідуватиме поїздку пропагандистів з Криму на нараду ОБСЄ

Четвер, 19 вересня 2019, 13:48

Прокуратура Автономної республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками окупаційних ЗМІ порядку виїзду з окупованого Криму для участі на нараді Організація з безпеки і співробітництва в Європі.

Джерело: повідомлення прокуратури АРК 

Дослівно: "В ході досудового розслідування буде дана правова оцінка не тільки законності виїзду "делегатів" з півострова, але і отримання ними візи для в'їзду на територію Євросоюзу, включення їх до складу офіційної делегації РФ".

Деталі: Кримінальне провадження зареєстрували за зверненням представника президента України в АР Крим Антона Кориневича.

Розслідування буде проводити Служба безпеки України.

Передісторія:

  • У вересні У варшаві проходить щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі. У заході бере участь українська офіційна делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.
  • 17 вересня головний редактор проросійських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ, назвала анексований Крим російським. 
  • Після цього українська делегація у повному складі залишила засідання на знак протесту проти некоректних заяв, що пролунали у залі. 
  • Водночас, Україна не припинила роботу у нараді ОБСЄ, а лише призупинила її на одну сесію. Після консультацій із партнерами делегація погодилася відновити участь.

Українська правда
Теми: КримокупаціяОБСЄРосія
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