СБУ розслідуватиме поїздку пропагандистів з Криму на нараду ОБСЄ
Прокуратура Автономної республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками окупаційних ЗМІ порядку виїзду з окупованого Криму для участі на нараді Організація з безпеки і співробітництва в Європі.
Джерело: повідомлення прокуратури АРК
Дослівно: "В ході досудового розслідування буде дана правова оцінка не тільки законності виїзду "делегатів" з півострова, але і отримання ними візи для в'їзду на територію Євросоюзу, включення їх до складу офіційної делегації РФ".
Деталі: Кримінальне провадження зареєстрували за зверненням представника президента України в АР Крим Антона Кориневича.
Розслідування буде проводити Служба безпеки України.
Передісторія:
- У вересні У варшаві проходить щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі. У заході бере участь українська офіційна делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.
- 17 вересня головний редактор проросійських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ, назвала анексований Крим російським.
- Після цього українська делегація у повному складі залишила засідання на знак протесту проти некоректних заяв, що пролунали у залі.
- Водночас, Україна не припинила роботу у нараді ОБСЄ, а лише призупинила її на одну сесію. Після консультацій із партнерами делегація погодилася відновити участь.
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