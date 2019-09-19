Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ будет расследовать поездку пропагандистов из Крыма на совещание ОБСЕ

Четверг, 19 сентября 2019, 13:48

Прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда из оккупированного Крыма для участия в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Источник: сообщение прокуратуры АРК

Дословно: "В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ".

Детали: Уголовное производство зарегистрировали по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Расследование будет проводить Служба безопасности Украины.

Предыстория:

  • В сентябре в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с Сергеем Кислицей.
  • 17 сентября главный редактор пророссийских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ, назвала аннексированный Крым российским.
  • После этого украинская делегация в полном составе покинула заседание в знак протеста против некорректных заявлений, прозвучавших в зале.
  • В то же время, Украина не прекратила работу в совещании ОБСЕ, а лишь приостановила ее на одну сессию. После консультаций с партнерами делегация согласилась возобновить участие.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияОБСЕРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Крым
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: