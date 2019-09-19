СБУ будет расследовать поездку пропагандистов из Крыма на совещание ОБСЕ

Прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда из оккупированного Крыма для участия в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Источник: сообщение прокуратуры АРК

Дословно: "В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ".

Детали: Уголовное производство зарегистрировали по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Расследование будет проводить Служба безопасности Украины.

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