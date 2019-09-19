СБУ будет расследовать поездку пропагандистов из Крыма на совещание ОБСЕ

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Четверг, 19 сентября 2019, 13:48

Прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда из оккупированного Крыма для участия в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Источник: сообщение прокуратуры АРК

Дословно: "В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ".

Детали: Уголовное производство зарегистрировали по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Расследование будет проводить Служба безопасности Украины.

Предыстория:

  • В сентябре в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с Сергеем Кислицей.
  • 17 сентября главный редактор пророссийских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ, назвала аннексированный Крым российским.
  • После этого украинская делегация в полном составе покинула заседание в знак протеста против некорректных заявлений, прозвучавших в зале.
  • В то же время, Украина не прекратила работу в совещании ОБСЕ, а лишь приостановила ее на одну сессию. После консультаций с партнерами делегация согласилась возобновить участие.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация ОБСЕ Росcия


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