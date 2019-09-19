СБУ будет расследовать поездку пропагандистов из Крыма на совещание ОБСЕ
Прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда из оккупированного Крыма для участия в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Источник: сообщение прокуратуры АРК
Дословно: "В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ".
Детали: Уголовное производство зарегистрировали по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.
Расследование будет проводить Служба безопасности Украины.
Предыстория:
- В сентябре в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с Сергеем Кислицей.
- 17 сентября главный редактор пророссийских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ, назвала аннексированный Крым российским.
- После этого украинская делегация в полном составе покинула заседание в знак протеста против некорректных заявлений, прозвучавших в зале.
- В то же время, Украина не прекратила работу в совещании ОБСЕ, а лишь приостановила ее на одну сессию. После консультаций с партнерами делегация согласилась возобновить участие.
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