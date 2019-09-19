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Шпигунка ОРЛО вдавала, що "щиро" допомагає військовим ООС

Четвер, 19 вересня 2019, 14:18

У Службі безпеки повідомили, що затримали мешканку Луганщини, яка передавала розвідувальну інформацію російсько-терористичним збройним формуванням окупованої Луганської області.

Джерело: прес-служба СБУ

Дослівно: "Жінка була завербована бойовиками наприкінці минулого року під час відвідування тимчасово окупованих територій з особистих справ. З того часу вона підтримувала контакти з представником фейкової контррозвідки так званого "МДБ "ЛНР".

Інформаторка збирала та за допомогою засобів електронного зв’язку повідомляла терористам відомості про підрозділи Збройних сил, що задіяні у проведенні операції Об’єднаних сил, їх чисельність, особовий склад, озброєння, дислокацію, організацію охорони.

Для конспірації жінка "щиро" допомагала військовим у побутових питаннях, пропонуючи, зокрема, домашні продукти".

Деталі: Відзначається, що зібрані інформаторкою дані російські найманці використовували для планування військових дій проти ЗСУ та здійснення диверсійних актів на підконтрольній українській владі території Луганщини.

Жінку затримали біля районів ведення бойових дій на території Луганщини під час спроби передачі інформації бойовикам.

Слідчі управління СБУ в Харківській області повідомили затриманій про підозру у сприянні діяльності терористичній організації, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ККУ. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

У СБУ також встановили особу представника так званого "МДБ ЛНР", який завербував луганчанку. Його участь у діяльності терористичної організації документується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Українська правда

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Теми: ООСЛНРСБУ
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