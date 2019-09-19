Шпионка ОРЛО делала вид, что помогает военным ООС

В Службе безопасности сообщили, что задержали жительницу Луганской области, которая передавала разведывательную информацию террористическим вооруженным формированиям оккупированной Луганской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Женщина была завербована боевиками в конце прошлого года во время посещения временно оккупированных территорий с личных дел. С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой контрразведки так называемого "МГБ "ЛНР".

Информаторка собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных сил, задействованных в проведении операции Объединенных сил, их численность, личный состав, вооружение, дислокации, организацию охраны.

Для конспирации женщина "искренне" помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты".

Детали: Отмечается, что собранные информаторкою данные российские наемники использовали для планирования военных действий против ВСУ и совершения диверсионных актов на подконтрольной украинской власти территории области.

Женщину задержали у районов ведения боевых действий на территории Луганской области при попытке передачи информации боевикам.

Следователи управления СБУ в Харьковской области сообщили задержанной о подозрении в содействии деятельности террористической организации, то есть совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В СБУ также установили личность представителя так называемого "МГБ ЛНР", который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.