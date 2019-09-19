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Зеленському виписали посвідчення товариства сліпих, а голові ОДА подарували крота

Четвер, 19 вересня 2019, 14:50

У Вінниці під час представлення нового голови ОДА президенту Володимиру Зеленському передали виписане на його ім'я посвідчення члена Українського товариства сліпих, аби привернути увагу до проблем підприємств, на яких працюють незрячі.

Про це повідомляє 19 вересня Укрінформ.

Зазначається, що посвідчення Зеленського передав заступнику голови Офісу президента Сергію Трофімову.

"Я, користуючись нагодою прийшов для того щоб привернути увагу до нашого підприємства. Сьогодні наше підприємство, де працює 129 сліпих людей, а всього – 200 людей разом зі зрячими, перебуває у дуже плачевному стані. В принципі така ситуація загалом у державі", - сказав директор ПОГ "Вінницьке УВП УТОС" Костянтин Ільніцький.

За його словами, міська влада допомагає підприємству, але хотілося б, щоб і "державна влада звернула на це увагу, тому що місто і область не мають важелів допомоги підприємству товариства сліпих".

"Я розраховував, що сьогодні приїде президент. Статут Українського товариства сліпих передбачає, щоб до наших лав вступали люди зрячі. Тому сьогодні Вінницьким товариством сліпих на ім’я Володимира Олександровича Зеленського виписане посвідчення, що він є членом Українського товариства сліпих. Тому він зобов’язаний нам допомагати, передайте йому будь-ласка", - сказав Ільніцький, звертаючися до Трофімова.

Новопризначеному голові ОДА Владиславу Скальському Ільніцький подарував м’яку іграшку – крота і попросив тримати у своєму кабінеті, як нагадування про проблеми незрячих людей.

 

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