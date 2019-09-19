Зеленскому выписали удостоверение общества слепых, а главе ОГА подарили крота

В Виннице во время представления нового главы ОГА президенту Владимиру Зеленскому передали выписанное на его имя удостоверение члена Украинского общества слепых, чтобы привлечь внимание к проблемам предприятий, на которых работают незрячие.

Об этом сообщает 19 сентября Укринформ.

Отмечается, что удостоверение Зеленского передали заместителю председателя Офиса президента Сергею Трофимову.

"Я, пользуясь случаем пришел для того, чтобы привлечь внимание к нашему предприятию. Сегодня наше предприятие, где работает 129 слепых людей, а всего – 200 человек вместе со зрячими, находится в очень плачевном состоянии. В принципе такая ситуация в целом в государстве", – сказал директор ПОГ "Винницкое УПП УТОС" Константин Ильницкий.

По его словам, городские власти помогают предприятию, но хотелось бы, чтобы и "государственная власть обратила на это внимание, потому что город и область не имеют рычагов помощи предприятию общества слепых".

"Я рассчитывал, что сегодня приедет президент. Устав Украинского общества слепых предусматривает, чтобы в наши ряды вступали люди зрячие. Поэтому сегодня Винницким обществом слепых на имя Владимира Александровича Зеленского выписано удостоверение, что он является членом Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста", – сказал Ильницкий, обращаясь к Трофимову.

Новоназначенному председателю ОГА Владиславу Скальскому Ильницкий подарил мягкую игрушку – крота и попросил держать в своем кабинете, как напоминание о проблемах незрячих людей.