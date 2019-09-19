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Побиття заступника Кличка: у лікарні розповіли про його стан

Четвер, 19 вересня 2019, 16:19

Заступник мера Києва Володимир Слончак, якого напередодні побили невідомі, перебуває у стані середньої тяжкості, почувається вже краще.

Джерело: його лікар Лариса Вакуленко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Стан хворого середньої важкості, що відповідає його діагнозу "струс головного мозку". Зараз стан його стабільний. Сьогодні чуть краще він себе почуває".

Деталі: За словами лікаря, загалом у Слончака такі проблеми зі здоров'ям - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і забій м'яких тканин голови. Крім того, на голові накладено три шви.

Вона зазначила, що потерпілий вже не в реанімації, але йому все ще потрібен спокій і ліжковий режим. Лікування Слончака може тривати ще протягом 10-14 днів.

Вакуленко каже, що поліція до заступника мера у лікарню не приходила.

Передісторія:

  • У Києві невідомі побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.
  • У прес-службі КМДА повідомили, що стан Слончака тяжкий, йому наклали 14 швів на голову.
  • У поліції сказали, що до них від лікарів надійшло повідомлення про напад на Слончака, і вони встановлюють обставини, за яких чиновник отримав тілесні ушкодження та вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження.
  • Слончак є заступником голови КМДА Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.
  • До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.
  • Слончак також голова наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

Ірина Балачук, Євген Кізілов, УП

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Теми: КиївКиївміськбудмісцева владанападздоров'я
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